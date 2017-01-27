Девочка в Липецке сломала позвоночник на лежачем полицейском

Липецк, 27 января. Девочка в Липецке получила тяжелую травму во время поездки в автобусе. Водитель не притормозил перед лежачим полицейским, в результате чего машина подпрыгнула.

Юная пассажирка, потеряв равновесие, сильно ударилась. Ее доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом позвоночника. Правоохранительные органы Липецка проводят проверку, возбуждено уголовное дело, сообщает портал Дни.ру.

Ранее сообщалось, что школьница на Урале сломала обе руки во время занятий по физкультуре в Челябинской области. Девочка споткнулась о гвоздь в полу и упала на стену, где были металлические крючки.