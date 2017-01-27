ФСБ рассказала, как хакеры пытались подорвать финансовый сектор России

Москва, 27 января. Федеральная служба безопасности России в ноябре 2016 года помогла крупнейшим банкам страны отразить массированную атаку хакеров, сообщил заместитель главы ФСБ РФ Дмитрий Шальков.

Шальков обратил внимание, что прошлой осенью крупнейшие банки страны подверглись массированной атаке хакеров.

«В период с 8 по 14 ноября 2016 года совершена массированная атака на финансовый сектор России», — отметил он

ФСБ РФ помогла отразить атаки Сбербанку, «Росбанку», «Альфа-банку», «Банку Москвы» и другим, перечислил Шальков. Он добавил, что в целом количество атак киберпреступников заметно возросло. Только 2016 году таких нападений было совершено более 70 миллионов.

Ранее на сайт Росгвардии были совершены мощные DDoS-атаки. Работа с сайтом оказалась полностью парализована, передает Ura.Ru.