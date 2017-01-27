Государство Сирия будет создано заново: сенатор Джабаров о работе над Конституцией САР

Россия не собирается навязывать никому своей проект Конституции Сирии, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с делегацией умеренной оппозиции.

Так, министр отметил, что вокруг проекта конституции, который был предложен российской стороной на встрече в Астане, сейчас «ходит много кривотолков». Некоторые даже обвиняют Россию в том, что она пытается навязать народу Сирийской Арабской Республики свое видение того, каким должен быть его основной закон, по примеру того, как американцы сделали когда-то в Ираке.

Предложив свой проект конституции, Россия лишь подала сирийцам идею. При этом следует учитывать, что российский вариант Конституции САР был основан на пожеланиях самих сирийцев, оппозиционеров и правительства. Москва хотела стимулировать дискуссию по данному вопросу. То, какой именно должен быть окончательный вариант их конституции, конечно, предстоит определить самим гражданам САР. «Мы убеждены на опыте последних, наверное, уже почти пяти лет, что если не положить на стол конкретные предложения, мы так можем никогда и не начать конкретную работу», — добавляет Сергей Лавров.

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Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда РФ, напоминает, что переговоры в Астане — лишь прелюдия предстоящих переговоров в Женеве. То, какой в итоге будет Конституция САР, во многом зависит от успешности и продуктивности женевского формата. «От того, насколько конструктивной будет позиция всех участников переговоров, зависит и судьба соглашения о перемирии, и проект будущей конституции. Это длительный процесс. За день-два можно развязать войну, но остановить ее, двигаться к миру, — гораздо сложнее», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Сейчас главное, чтобы у одной из сторон сирийского конфликта не возникло желания прервать переговоры или же в силу своих амбиций и сверхамбиций требовать невозможно. Нужна очень кропотливая работа. Сирийцы должны двигаться к миру шаг за шагом, уступая друг другу. Страны-гаранты мирного процесса — я имею в виду Россию, Турцию, США — должны способствовать нахождению общих точек зрения между участниками сирийского конфликта. Нужно учесть комплекс интересов каждой стороны гражданской войны — умеренной оппозиции, курдов, легитимного правительства в Дамаске. У каждого свои интересы, совсем недавно они не могли даже думать о том, чтобы вступить между собой в дискуссию. Между тем, теперь они сели за стол переговоров и что-то обсуждают вместе. Но слишком много было пролито крови за эти годы, слишком много спорных ситуаций, слишком много обид: личных, семейных, клановых. Все это надо обсуждать шаг за шагом. Эти завалы еще только предстоит разгрести», — продолжает Владимир Джабаров.

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Многое сейчас зависит от России и США. Именно эти две страны, если они найдут общий язык, будут способствовать скорейшему завершению кровопролитий и, как следствие, обновлению, восстановлению сирийского государства. «В ходе переговорного процесса государство Сирия должно быть, фактически, создано заново: с новой конституцией, с новым набором правил. Это очень сложная работа. Один из главных вопросов сейчас — статус сирийского Курдистана. Понятно, что в любых условиях Сирия должна остаться единым государством. Ее распад приведет к хаосу на всем Ближнем Востоке», — резюмирует сенатор.

«Но если президент США Дональд Трамп реально готов бороться с ИГИЛ (запрещено в России), как он уже об этом говорил, если он готов вступить в коалицию с Российской Федерацией и другими странами, то вопрос женевских переговоров можно будет считать отодвинутым на второй план. Все же сирийскую гражданскую войну когда-то разожгли именно «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Именно они провоцируют большую часть боевых столкновений между оппозицией и официальным Дамаском и сейчас», — подводит итог сенаторн. Когда США и Россия объединятся против этих двух террористических организаций, считает Владимир Джабаров, градус напряженности за столом переговоров в Женеве тут же снизится.