Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Российские борцы с терроризмом получили государственную защиту

Российские борцы с терроризмом получили государственную защиту

13:46  27 Января 2017
37

Российские борцы с терроризмом получили государственную защиту

Москва, 27 января. Российская Государственная дума приняла закон, разрешающий предоставление госзащиты в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военных полицейских, которые задерживали вооруженных преступников.

Госдума приняла закон, значительно расширяющий круг лиц, которые могут получить защиту со стороны государства. По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, на госзащиту могут претендовать военные полицейские, принимавшие участие в борьбе с вооруженными преступниками. В эту категорию также входят военнослужащие ВС, боровшиеся против терроризма, сотрудники внешней разведки, участвовавшие в спецоперациях.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров