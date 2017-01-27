Российские борцы с терроризмом получили государственную защиту

Москва, 27 января. Российская Государственная дума приняла закон, разрешающий предоставление госзащиты в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военных полицейских, которые задерживали вооруженных преступников.

Госдума приняла закон, значительно расширяющий круг лиц, которые могут получить защиту со стороны государства. По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, на госзащиту могут претендовать военные полицейские, принимавшие участие в борьбе с вооруженными преступниками. В эту категорию также входят военнослужащие ВС, боровшиеся против терроризма, сотрудники внешней разведки, участвовавшие в спецоперациях.