Интернет-педофил задержан в Татарстане за развращение 11-летней девочки

Казань, 27 января. Житель города Альметьевск Республики Татарстан 32-летний Евгений Ш. через Интернет развращал местную 11-летнюю девочку с октября 2016 года.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мужчина зарегистрировался как 11-летний москвич под вымышленным именем в одной из социальных сетей и разместил фотографию мальчика. Он познакомился с пострадавшей и уговорил прислать ему интимное фото. Педофилу было мало одного снимка, поэтому он стал запугивать девочку его распространением по сети и требовать еще интимных фотографий. Школьница стала отправлять ему фото, пока родители девочки не стали свидетелями ее интимного селфи.

СУ СКР по региону возбудили уголовное дело в отношении мужчины. По мнению следствия, от его действий могли пострадать более десятка детей из Москвы, Екатеринбурга, Альметьевска и Казани.