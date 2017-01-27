Мужчина поджег квартиру бывшей жены в Подмосковье

Москва, 27 января. Мужчина поджег квартиру бывшей жены в Чеховском районе Московской области. Как стало известно, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает поджечь квартиру.

К месту прибыли сотрудники правоохранительных органов. В это время жилое помещение уже было охвачено огнем. По словам хозяйки квартиры, поджигателем является ее бывший супруг. Стражи порядка задержали злоумышленника, после чего доставили его в отдел полиции. Против него было возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщало агентство URA.RU, глава погибшей при пожаре семьи в Зауралье сумел спастись из горящего дома.

Напомним, в ходе разбора завалов на пожаре в Петербурге спасатели обнаружили сильно обгоревшие тела двух людей, идентифицировать которых не представляется возможным.