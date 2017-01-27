Дети Алеппо начали изучать русский язык

Алеппо, 27 января. Жители второго по величине города Сирии пытаются вернуться к мирной жизни, а в школах дети начинают изучать русский язык.

В северной столице Сирии снова начали работать школы. В одной из них на уроке музыки звучат слова песни «Солнечный круг». Пока ребята просто выучили ее наизусть, так как плохо понимают русский язык, но он становиться в Сирии все более популярным. В ближайшем будущем во многих школах Алеппо начнут изучать азбуку, а потом приступят к чистописанию и грамматике. Жители города продолжают получать гуманитарную помощь от российской стороны. Накануне продукты и предметы первой необходимости получили почти 4,5 тысячи жителей Алеппо.