Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом повестку совещания представитель Кремля обещал огласить позднее.

«Сегодня президент работает с постоянными членами Совета безопасности. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил Песков.

После совещания, по его словам, глава государства продолжит работу с постоянными членами Совбеза уже по профильным вопросам. «По отдельности», — уточнил пресс-секретарь главы государства.