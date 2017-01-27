Дипмиссия РФ направила Турции запрос о суде над россиянами по делу о связях с ИГ

Анкара, 27 января. Российское генконсульство в Стамбуле запросило у Турции предоставить информацию о суде над россиянами, которые обвиняются в связях с ИГ.

В российском дипломатическом ведомстве рассказали, что турецкая сторона не проинформировала генконсульство РФ в Турции о начале судебного процесса над задержанными россиянами. Отметим, что 25 января местные СМИ сообщили о том, что семь россиян предстали перед судом по обвинению в причастности к ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России) и подготовке терактов. Известно, что дипломатическое представительство РФ в Стамбуле запросило у турецкой стороны предоставить информацию о процессе.