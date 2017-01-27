Третьей будешь: зачем Меркель вклинилась в телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расставил все точки над i: разговор Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону действительно состоится в субботу. Он даже раскрыл некоторые его детали, но без особых подробностей. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с политологами о том, что ждать от беседы двух лидеров государств, и зачем им понадобилась Ангела Меркель.

Канцлер Германии ведь взялась не из ниоткуда — ее разговор с Трампом внезапно тоже запланирован на субботу. Со стороны это выглядит так: Ангела обеспокоена, о чем договорятся Путин и Трамп, и тоже хочется присоединиться к важной беседе. Понятно, что она может обосновать необходимость этого: фактически Украина находится на территории Европы, проблему мирного урегулирования Донбасса нужно решать сообща, ну, и все в таком же духе.

«Не думаю, что тут есть теория заговора. Телефонные разговоры происходят периодически, бывает, что и по два-три в день между лидерами государств. Свободное и удобное время для разговора США с Европой и Россией выбрано, учитывая и разницу во времени, и загрузку рабочего дня одних и других. И так совпадает, что удобно всем поговорить именно в субботу. Будущее отношений с ЕС и Россией занимало большое место в предвыборной кампании Трампа, и нужно подходить к этому вопросу более конкретно, не только с точки зрения обещаний, но и реальных дел. Не думаю, что телефонный разговор приведет к революции или объявлению какой-то инициативы, но без него невозможно договориться о дальнейшей встрече. При этом совсем не уверен, что речь пойдет об отмене санкций. Скорее, Трамп повторит горячо любимое им слово «сделка». Он будет подразумевать договоренности двух сторон, какие-то взаимные действия», — комментирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Песков рассказал о том, что Путин намерен поздравить Трампа со вступлением в должность, а потом в рамках телефонного разговора обменяться мнениями по основным аспектам текущих двусторонних отношений. Известно, что беседа состоится, когда в Москве уже будет вечер. Но Песков призвал не ждать прорывного характера разговора сразу после вступления Трампа в должность.

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«Разговаривая с Путиным, Трамп будет обсуждать не только проблемы российско-американских отношений, но и вопросы, связанные с американской политикой в Европе и нормализации отношений с ЕС. Не секрет, что Брюссель в политическом смысле зависит от Вашингтона. Поэтому либо Меркель присоединится к этому телефонному разговору в режиме телеконференции, либо Путин и Трамп переговорят с ней отдельно после этого разговора. Так и должно быть: будут решаться вопросы, связанные с общеевропейской повесткой тоже. Если же идет речь о встрече Путина и Трампа где-то на территории Европы, то если они договорятся, Меркель нужно будет потом обязательно позвонить. Как главе государства, которое и выстроило под себя всю архитектуру ЕС, включая и вопросы безопасности», — считает политолог Андрей Манойло.

Сегодня западные СМИ сообщили о том, что администрация Трампа подготовила документ о снятии с России санкций. Информация может подтвердиться в субботу, и она может привести к большому разочарованию Запада и тех кругов, что все еще хотели влияния на Москву.

«Для обсуждения у Путина и Трампа достаточно много тем. Во-первых, режим санкций, потому что Трамп собирается их снимать. Не все, конечно, но постепенно. А европейцы боятся, что главное решение США с Россией примут за их спиной в режиме прямых договоренностей и поставят их перед фактом. Сообщат, как мир изменился. Поэтому в Европе проявляется нервозность, и привлечение Меркель преследует цель снять эту нервозность. Плюс мысль о возможной встрече на территории ЕС может быть вторым обсуждаемым моментом», — продолжает эксперт ФАН.

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот. Страны ЕС, США и Канада сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем задействовали против Москвы и секторальные «ограничительные меры», которые затронули целые отрасли экономики.