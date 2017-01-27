Путин готовится к серии поездок по Центральноазиатским республикам

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин совершит серию поездок по Центральноазиатским республикам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подтвердил планы президента России посетить Таджикистан и Киргизию. Он отметил, что в Кремле придают большое значение этим визитам. Пресс-секретарь президента России добавил, что это произойдет в «достаточно ближайшее время».

«Это будет целая серия поездок по Центральноазиатским республикам», — констатировал Песков.

Ранее власти России и Таджикистана договорились снять ограничения на полеты авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.