Новости Новороссии: Донецк под «Градом», ДНР и ЛНР не сдаются, «Кобра» ползет в Луганск

Новости Новороссии, 27 января. ВСУ обстреливают Донецк из РСЗО «Град», огненные ночи Луганска, СБУ крадется в ЛНР — вербовщики не уйдут от ответственности.

«Град» в Донецке — ВСУ снова гвоздят из РСЗО по столице ДНР

Украинские силовики вновь устроили огненную ночь в Донецкой народной республике, накрыв из реактивных систем «Град» район многострадального «Вольво-центра» на северной окраине Донецка.

Около 23.15 ВСУ начали обстрел города, открыв огонь по району «Вольво-центра» из РСЗО «Град», рассказали представители оперативного командования ДНР. О разрушениях и жертвах среди военных ДНР и мирных жителей информации нет.

В предыдущий раз украинские силовики обстреливали Донецк из реактивной артиллерии 12 января. Тогда огонь по городу велся из района поселка Пески с позиций 46 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщило командование ДНР. Под огонь украинских «Градов» попал поселок Марьинка, который находится под контролем киевских властей.

Огненные ночи Луганска — ЛНР снова под огнем украинских силовиков

В ночь на пятницу ВСУ обстреливали и территорию Луганской народной республики. Украинские силовики вели огонь по населенным пунктам ЛНР — Первомайску и поселку Калиново.

В результате действий украинских силовиков повреждены несколько частных домов, нарушена работа газопровода, из-за поврежденных линий электропередач многие дома остались без света. Жертв среди мирного населения нет, уточнили в администрации Первомайска.

В настоящее время ремонтники и газовики ЛНР ведут работы по восстановлению жизнеобеспечения пострадавших районов города.

Для документального оформления последствий ночной атаки ВСУ на место обстрела выехали представители администрации Первомайска из отдела по восстановлению инфраструктуры, сообщили в горадминистрации. Ранее сообщалось, что под обстрел украинской артиллерии также попал населенный пункт Брянка, два мирных жителя получили ранения.

СБУ крадется в Луганск — МГБ ЛНР обнародовало список вербовщиков

Министерство государственной безопасности Луганской народной республики (МГБ ЛНР) обнародовало список из 22 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), направленных в Луганск для вербовки граждан ЛНР. Об этом сообщила глава центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

По словам Любенко, силовое ведомство постоянно выявляет предателей и предупреждает действия разведслужб Украины на территории ЛНР.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту организации сотрудниками СБУ шпионской деятельности на территории ЛНР (статья 336 УК ЛНР «Шпионаж»), установлено, что на территории подконтрольной Киеву части Луганской области действуют мобильные группы СБУ из сотрудников региональных подразделений со всей Украины», — сообщила Любенко. По ее словам эти группы непосредственно подчинены центральному аппарату СБУ.

Целями и задачами заброшенных в ЛНР сотрудников украинских спецслужб является вербовка граждан Луганской народной республики для сбора сведений, составляющих государственную тайну, подчеркнула представитель луганского МГБ.

В частности, в райцентре Новоайдар на территории контролируемой Киевом части Луганской области дислоцируется подразделение Службы госбезопасности Украины по кодовым названием «МАП-148», сформированное из сотрудников управления СБУ в Львовской области.

«Личности данных сотрудников установлены», — сообщила Евгения Любенко.

Луганский информационный центр приводит имена сотрудников подразделения МАП-148, которые занимаются вербовкой луганчан.

Среди них полковники Руслан Бишко (позывной «Захар»), Виктор Бойко (позывной «Бойс») и Сергей Чепига (позывной «Зеленый»), подполковники с позывными «Вьюн», «Сэм», «Малыш», «Грузин» и «Пастор» (последнего не путать с «Кровавым пастором» Турчиновым).

Также в списке фигурируют капитан по кличке «Гоша», капитан Павел Марко, майоры с «говорящими» кличками «Кобра», «Турист», «Маркус», «Монгол» и «Сейвер», лейтенанты «Хомяк» и «Панчер», а также прапорщики «Дум», «Зема» и «Тор». Есть там и, предположительно, гражданский — Андрей Козак (позывной «Сирко»).

«Собранные в ходе следствия материалы не позволят всем перечисленным лицам уклониться от уголовной ответственности за свою противоправную деятельность», — заявила представитель МГБ ЛНР.