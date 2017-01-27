Кремль не слышал о намерении Трампа отменить антироссийские санкции

Москва, 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает информацией об указе президента США Дональда Трампа с отменой санкций против России. Ранее информация о намерении американского лидера снять санкции с РФ появилась в зарубежных СМИ.

«Нет, ничего об этом неизвестно. Насколько я понимаю, информация обезличенная, не знаю, насколько она соответствует действительности», — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ об отмене санкционных мер против России в одностороннем порядке.

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