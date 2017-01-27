Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп

Москва, 27 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал не ожидать «субстантивных контактов по всему периметру» от телефонного разговора глав России Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа, запланированного на 28 января. Представитель Кремля отметил, что российский лидер обсудит с американским президентом основные моменты отношений РФ и США.

Песков также не стал делать прогнозов о том, будут ли президенты двух государств договариваться о личной встрече. По его словам, ожидается, что телефонная беседа состоится в субботу вечером. Песков добавил, что Путин поздравит своего американского коллегу со вступлением в должность.

«Обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений», — заключил пресс-секретарь.

Отметим, что это будет первый телефонный разговор лидеров обеих стран после инаугурации Трампа.

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