Игра на опережение: отменит ли Трамп антироссийские санкции в одностороннем порядке

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подготовила необходимые документы для отмены санкций против Российской Федерации. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о возможности отмены «ограничительных мер» в отношении РФ.

По словам Потье, приказ президента о снятии антироссийских санкций в отношении России уже подготовлен. Он напомнил, на субботу намечены переговоры между Берлином, Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, информацию о снятии санкций против России подтвердила сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер. По ее информации, «ограничительные меры» будут отменены в одностороннем порядке.

Напомним, серьезное ухудшение отношений между Российской Федерацией и странами Запада, включая Соединенные Штаты, ухудшились еще в 2014 году в связи с государственным переворотом на территории Украины. Изначально страны Европейского союза, США и Канада ввели индивидуальные санкции против физических лиц, затем были использованы против Москвы секторальные «ограничительные меры», которые затрагивают целые отрасли экономики. В качестве ответных мер Российская Федерация ввела ограничение на импорт продовольственных товаров с территории стран, которые поддержали антироссийские санкции.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил информацию, что первый телефонный разговор российского лидера и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может состояться в субботу, 28 января.

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«Не думаю, что США так скоро снимут санкции с России, да еще и в одностороннем порядке. Судя по тому, как трудно идет процесс установления контактов между администрацией Трампа и Москвой, надеяться сейчас на столь сильное продвижение в российско-американских отношениях как минимум преждевременно. Дональд Трамп говорил в последнее время, что предложит России в обмен на отмену санкций некую сделку. В Москве в ответ на этот пробный шаг Трампа по установлению отношений заявили, что не меняют санкции на что-то иное. И после этого в течение нескольких последних дней было очевидно, что процесс налаживания взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном буксует. Думаю, если у Трампа и будут какие-то конкретные предложения по отмене санкций против России, то он сделает их Москве не раньше, чем состоится первая личная встреча Трампа с Владимиром Путиным. Сейчас же, накануне первого телефонного разговора двух президентов, подобные информационные вбросы следует расценивать только как игру внутри окружения Дональда Трампа», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

По мнению эксперта, первый телефонный разговор двух президентов будет чисто формальным и не стоит ждать от него какого-то прорыва. Владимир Путин поздравит Трампа со вступлением в должность президента США, стороны договорятся об установлении двухсторонних контактов.

«На большее сейчас рассчитывать нельзя, поскольку российско-американские отношения — это не отношения США с Мексикой, где Трамп может взять и отменить встречу с президентом этой страны из-за того, что эта страна отказывается оплачивать строительство стены на своей границе с США. Российско-американские отношения — это очень тонкий вопрос, он будет дискутироваться в Конгрессе, где никакого российского лобби мы не имеем, а наоборот, имеется сильное антироссийское лобби. Трамп как политик-популист будет вырабатывать свое отношение к России по ходу этой дискуссии, с оглядкой на ее основных участников и застрельщиков. Кроме того, не думаю, что разговоры Трампа с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель будут взаимосвязаны. Повестка этих двух разговоров разная. Судя по звонкам нового главы Пентагона министрам обороны Германии и Франции, в ходе которых он успокаивал своих европейских коллег и заверял их, что позиция США по НАТО остается неизменной, несмотря на сделанные ранее Трампом заявления, повестка разговора с Меркель у Трампа будет примерно аналогичной», — резюмировал Максим Жаров.