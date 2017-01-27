Десятки тысяч рабочих вышли на уборку снега в Москве

Москва, 27 января. На уборку снега в Москве вышли 35 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц спецтехники, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

«Коммунальные службы взяли под особый контроль уборку от снега тротуаров, сходов и съездов с них на проезжую часть, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, ТПУ», — рассказал о ходе работ по расчистке улиц заммэра.

Игорь Пергаменщик добавил, что дороги чистят добросовестно, как следует и на всю ширину. Он подчеркнул, что тротуары, парковки и дворы посыпают противогололедными материалами, информирует Телеканал 360. На днях в Москве выпало 15% от месячной нормы осадков.