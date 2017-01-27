Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не пойдет по пути «братской Украины»

Минск, 27 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как республика борется за независимость, а также дал неожиданное определение военному конфликту на Украине.

Белоруссия, по его словам, борется в сфере экономики, а не в окопах, а вот «братская Украина», по определению Лукашенко, и сейчас воюет за свою независимость.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина», — сказал политик. При этом Лукашенко заметил, что на Белоруссии нельзя допустить войны, ведь его земляки «народ миролюбивый», а все усилия должны быть брошены на развитие экономики и науки.