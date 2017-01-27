Госсовет Крыма отправил в отставку вице-премьера Казурина

Симферополь, 27 января. Госсовет Крыма по предложению главы региона Сергея Аксенова поддержал отставку вице-премьера Олега Казурина.

В декабре прошлого года вице-премьер Олег Казурин подал в отставку по собственном желанию. Указ об освобождении Казурина от должности был подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым 29 декабря. По решению Госсовета республики отставка вице-премьера была одобрена. Напомним, что чиновник занимал пост в правительстве Крыма с января 2016 года и курировал вопросы реализации федеральной целевой программы относительно социально-экономического развития региона.