Лишний день календаря: Киев готовится отменить «советские праздники»

Киев, 27 января. Украинский институт национальной памяти предложил отменить «советские праздники», а именно День труда (1 мая), День Победы (9 мая) и Международный женский день (8 марта).

«Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая», — заявил директор института Владимир Вятрович в интервью «Апострофу».

Он добавил, что разработанный законопроект, в котором также не поддерживается празднование 8 марта на государственном уровне, представят общественности в ближайшее время. По мнению Вятровича, на Украине следует отмечать только те праздники, которые связаны с переломными для страны событиями.

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