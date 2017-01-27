Россия и Таджикистан договорились снять санкции на полеты «Сомон Эйр»

Душанбе, 27 января. Власти России и Таджикистана договорились снять ограничения на полеты авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы, заявил заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.

Ганджалзода констатировал, что Душанбе договорился с российской стороной снять эмбарго на полеты в четыре города авиакомпанией «Сомон Эйр». Он уточнил, что речь идет об авиасообщении с Красноярском, Краснодаром, Уфой и Оренбургом.

«Полеты из «Жуковского» будут происходить на условиях паритета, госкомпания «Таджик Эйр» получила разрешение на полеты из «Жуковского», — заметил Ганджалзода.

Замминистра также подчеркнул, что переговоры о полетах авиакомпании «Ямал» из «Жуковского» в Таджикистан приостановлены до лета.