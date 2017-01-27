История любви и громкий развод Джоли и Питта станут основой для документальной киноленты

Лос-Анджелес, 27 января. О браке голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта снимут документальный фильм, сообщают зарубежные СМИ. Есть информация, что работать над кинокартиной будет работать журналист Ян Гальперин.

СМИ пишут, что Гальперин намерен подробно рассказать о непростых отношениях Джоли и Питта, а также об их громком расставании и разводе, который обсуждает весь мир. Журналист хочет раскрыть «настоящие причины», из-за которых знаменитая актриса подала на развод, информирует Газета.Ru.

Появились сообщения о том, что супруги разошлись задолго до сентября 2016 года, когда представителям СМИ стало известно об их расставании.