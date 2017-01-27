Штайнмайер покинул пост главы МИД Германии

Берлин, 27 января. Франк-Вальтер Штайнмайер освобожден от должности министра иностранных дел ФРГ по указу президента страны Йоахима Гаука. Бывший министр экономики, председатель Социал-демократической партии Зигмар Габриэл занял пост главы немецкого МИД.

«Именем Федеративной Республики Германия я освобождаю Франка-Вальтера Штайнмайера от его должности главы МИД, благодарю его и выражаю ему признание», — сообщил немецкий лидер в ходе церемонии, которая прошла в резиденции Гаука, замке Бельвю.

Присутствовавшая на церемонии канцлер Ангела Меркель поздравила Габриэля с назначением на пост главы немецкой дипломатии.

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Напомним, 25 января Штайнмайер заявил, что завершает работу на посту министра иностранных дел ФРГ.