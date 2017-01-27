Спасатель «Центроспаса»: Бросившийся в Москву-реку инспектор ДПС поступил как настоящий мужчина

Инспектора столичного ДПС Алексея Коняева, спасшего накануне девушку из тонущей в Москве-реке машины, представят к госнаграде. Федеральное агентство новостей обсудило героический поступок москвича со спасателем международного класса отряда «Центроспас» МЧС России Константином Гавриловым.

О награждении инспектора сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Напомним, что авария произошла накануне вечером на Ростовской набережной в Хамовниках. Автомобиль марки Subaru Forester, зарегистрированный в Рязанской области, упал в реку. За рулем иномарки была девушка, сообщают «Известия».

По прибытии на место аварии автомобиля ДПС один из инспекторов, не дожидаясь спасателей, кинулся на помощь пострадавшей в ледяную воду.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, автоинспектор «с помощью куска льдины разбил заднее стекло тонущей иномарки и вытащил женщину-водителя из салона». Она добавила, что его коллеги и собравшиеся на месте ЧП очевидцы с помощью буксировочного троса помогли пострадавшей и ее спасителю выбраться на берег. Замерзшую и промокшую женщину передали медикам. Герой также был госпитализирован «с общим переохлаждением и обморожением обеих кистей».

По словам Константина Гаврилова, любая спасательная служба подъезжает на место ЧС через пять-семь минут, если нет пробок.

«В Москве пробки обычно катастрофические. Тем более, если это набережная, то, скорее всего, там одностороннее движение, что тоже осложняет подъезд. Если случается такая авария, то пробки не избежать — перед местом ДТП образуется затор, что тоже осложняет ситуацию. А время идет на минуты», — комментирует для ФАН сотрудник «Центроспаса».

Ситуация спасения женщины действительно уникальная и героическая, поскольку сотрудников ДПС не обучают «плаванию в прорубе». В учебном центре им преподают рукопашный бой, экстремальное вождение и прочие дисциплины.

«Это достойный мужской поступок. Не каждый способен сориентироваться в подобной ситуации. Мало того, что сотрудников ДПС не обучают подобному экстриму, люди еще и не обязаны прыгать в ледяную воду. Все действия, предписанные регламентом, касаются дороги, но никак не воды. Это была добрая воля этого молодого человека. Чтобы пойти на такой шаг, человек должен быть самоотверженным, обладать состраданием, решимостью и отличными физическими данными, — говорит Гаврилов. — В ледяной воде есть неприятная особенность — через пять-семь минут начинается что-то вроде атрофии мышц из-за холода — руки и ноги перестают слушаться человека. Он смог разбить стекло куском льда, это тоже нужно уметь. Нужен сильный размах и толстый кусок льда. Здесь нужна большая физическая сила. Мы используем специальное оборудование. Хоть сотрудников ДПС часто ругают, но в важную и решающую минуту нашелся человек, который взял на себя такую ответственность и совершил подвиг. Кстати, если бы он получил какую-либо травму в воде, то никакой выплаты по страховке ему бы не полагалось, — это зона вне его компетенции».

Собеседник также рассказал, что если на месте ЧП работает команда спасателей, то сама операция по разбиванию стекла занимает меньше минуты, при условии, если ты на земле: «Нужно размахнуться и ударить. Но если ты находишься в воде, у тебя нет опоры. И инструмент, которым ты разбиваешь это стекло, имеет отрицательную плавучесть — он идет на дно, и ты вместе с ним. Когда ты стоишь на земле, это не так ощущается, как когда находишься в воде».

По последним данным, спасавших было двое, только о героическом поступке проезжавшего мимо Мурата Шомахова в большинстве СМИ не упоминается. Шомахов кинулся на помощь женщине, которая молила о спасении и уже практически была под водой. От госпитализации он отказался — мужчине оказали необходимую помощь на месте. В общей сложности, герои провели в воде около 15 минут.

Справка: Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России «Центроспас» — это отряд профессионалов, предназначенный для проведения поисково-спасательных работ любых видов и масштабов при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также для оказания помощи мирному населению в «горячих точках». 25 специалистов «Центроспаса» участвовали в поисково-спасательных работах в акватории Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ, направляющийся на аэродром «Хмеймим» в Сирии.