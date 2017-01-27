Установлена личность россиянина, погибшего на острове Пхукет

Бангкок, 27 января. Полиция Таиланда установила личность 49-летнего россиянина, погибшего на острове Пхукет. Им оказался бизнесмен Владлен Я. В Таиланд он вместе с женой приехал из Тверской области.

Местные правоохранители заявляют, что проникнуть в дом пары пришлось, потому что соседи несколько дней не видели супругов. Внутри полиция обнаружила тело мужчины на кровати, а в соседней комнате – супругу погибшего, находящуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Каких-либо следов борьбы и присутствия посторонних лиц не зафиксировано.

«По данным полиции, смерть мужчины не криминальная, тело отправлено в морг для установления точных причин. Супруга погибшего россиянина не смогла ответить ни на один вопрос сотрудников, так как была пьяная, поэтому ее отправили в вытрезвитель», — сообщил источник в российском консульстве в Таиланде.

В Таиланд Владлен и Елена Я. приехали несколько лет назад. Он открыл на Пхукете свою риэлтерскую фирму, хотя на родине в Тверской области занимался деятельностью в области отдыха и развлечений.