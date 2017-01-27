Симонов: Трамп много что ляпнул в предвыборном запале, но про Китай всё правда. ФАН-ТВ

В Вашингтоне состоялась инаугурация нового американского президента Дональда Трампа. 45-й президент США оказался одним из первых политиков новой волны, решил отступить от шаблонов, которые на протяжении десятков лет формировали предыдущие власти страны. Трамп заявил, что всерьез намерен бороться с международным терроризмом, отойти от доктрины свободной торговли и вернуться к протекционистской экономике. Америка во время его президентства должна стать «снова великой» и оставить попытки диктовать Европе, как ей жить. Такие заявления на Западе, да и во всем мире, вызвали настоящий переполох. Отовсюду раздаются голоса о переходе к новой политической и экономической архитектуре мира. Какие трансформации ее ожидают, если новый американский президент начнет реализовывать свои идеи? Об этом мы поговорили с первым проректором по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.

– В своих заявлениях Дональд Трамп сделал акцент на пересмотре режима свободной торговли и возвращении к протекционистской экономике. Каким обещает быть мир в таких условиях, что будет с NAFTA?

– На самом деле, это огромная проблема, потому что очень долго многие экономисты говорили о том, что современный мир – это мир открытой торговли, это глобальный мир, где свободно перемещаются капиталы, трудовые ресурсы. И речь шла о том, что страны, которые отстают в развитии, бедные страны смогут воспользоваться преимуществами этого глобального мира, потому что не будет барьеров, они смогут тоже прийти на мировой рынок капитала, предлагать свои товары по всему миру. Их трудовые ресурсы, если им не понравится, могут мигрировать. Хотя бы это была какая-то концепция надежды. Но этот мир испытал достаточно серьезные потрясения: это и кризис 2008 года, да и до него были серьезные кризисы. Вопрос другой уже – циклический характер, а какого плана эти циклы, не в этом дело. Важно, что эта модель не работала. Раз мы испытываем кризисы, перегрузки, значит, эта модель не вполне эффективна.

Как лечить? Вопрос тоже очень любопытный, и лекарство тоже оказалось довольно старое, много раз применявшееся. Это идея протекционизма, с чем Трамп и выступил, она очень простая, поэтому за Трампа многие проголосовали. Американцы подумали: «Действительно, почему мы играем в эти глобальные игры?» Хотя Америка выиграла от этого, но многие не верили. Они увидели у себя мигрантов, рост налогов, посчитали, что это плата за глобальный мир, и посчитали, что Америка от этого проигрывает, хотя это было не так. В результате – простое решение, протекционизм, возвращение в национальные квартиры.

Кстати, до этого мы это видели в Европейском Союзе. Когда начался кризис 2008 года, тут же многие страны заявили: «Надо прекращать эти истории даже с единым Европейским Союзом». Посмотрите, вот эта волна… Ярчайший пример тому BREXIT, собственно, чем это и закончилось. Но Британия в этом плане далеко не единственная страна. Поэтому Трамп предложил старое лекарство: а давайте протекционизмом займемся! Но проблема в том, что… Я согласен в Трампом относительно того, что, действительно, та экономика, которую мы наблюдали, оказалась весьма неэффективной с точки зрения решения глобальных проблем… Может быть, США это и поможет, но, в целом, я боюсь, что это только усилит экономические диспропорции в целом в мире, а значит, осложнит политическую ситуацию в целом.

– Что же будет с Транстихоокеанским партнерством?

– Вот это тоже очень любопытный вопрос, потому что Трамп воспринимает Транстихоокеанское партнерство как проблему для Америки. Я считаю, что США скорее выигрывали от этого, потому что идея простая: «Давайте исключим Китай из торговых процессов». И эта идея вписывается в предвыборную программу Трампа. Именно поэтому я считаю, что эта идея до конца реализована не будет, США не будут выходить из Транстихоокеанского партнерства.

Также для меня удивительно, что Трамп говорит, что не нужно подписывать Трансатлантическое партнерство Европейским Союзом, потому что, в реальности, даже наш анализ показывал, что главным выигрывшим будут США, а главным проигравшим – Европейский Союз. Так что в этом плане тоже интересны парадоксы: европейские элиты кроют чуть ли не последними словами Трампа, а на самом деле, они должны ему памятник поставить, если он действительно откажется от Трансатлантического партнерства, потому что Европа была бы главным проигравшим в этой истории. А вот что касается Транстихоокеанского партнерства, думаю, что оно выживет, и советник ему подскажет, потому что это партнерство решает его предвыборную цель – бороться с Китаем одним из, в общем-то, неплохих способов.

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– Как вы считаете, развяжет ли Трамп, наложит ли санкции? Сегодня этот вопрос достаточно болезненный, об этом много говорят, учитывая, что Трамп как-то не намерен вести сбалансированную политику в отношении Китайской Народной Республики.

– Вы знаете, многие о Трампе говорят, что он не выполнит то, что говорит. Я думаю, что, действительно, есть часть вещей, которые он «ляпнул» в предвыборном запале и делать не собирается, а часть вещей он говорил совершенно искренне. Я думаю, то, что касается Китая, – это совершенно искренняя часть его программы. В этом плане, это картина мира Трампа. Он считает Китай главным своим конкурентом, причем это не так, как было в период демократов, которые тоже понимали могущество Китая, но там была идея: «Давайте попробуем с Китаем поделить мир на двоих. Хорошо, давайте допустим его, так уж и быть, с нами на правах младшего партнера». Трамп – нет. Он говорит: «Нет, ребята, мы с вами мир делить не будем. Вы наши враги, конкуренты, мы с вами будем бороться». Он это четко показал. И то, что он делал после избрания, эти все звонки на Тайвань и так далее, – это совершенно искренняя его позиция.

Я уверен, что, действительно, эти решения будут приняты. То есть, будут серьезные ограничения по доступу китайских товаров на рынок США, я даже не исключаю, что это приведет к серьезному кризису ВТО и, возможно, к распаду этой организации в перспективе. Это будет прямым нарушением обязательств США, и в этом плане, если китайские товары будут дискриминироваться, возникнет вопрос о существовании ВТО. Россия, кстати, тоже этот вопрос могла бы поднять. Так что здесь Китай ждут непростые времена, я в этом нисколько не сомневаюсь.

– А вот какие предвыборные обещания, по-вашему, Трамп все-таки не выполнит?

– Я уже сказал: с точки зрения Транстихоокеанского партнерства, я думаю, что оно сохранится…

– Да, это одно из них. А что касается международного терроризма, как вы считаете?

– Международный терроризм? Если говорить откровенно, то Трамп в этом ничего не понимает. Посмотрите, что он говорит относительно израильско-палестинского конфликта, израильско-арабского конфликта. Он не специалист в этой теме. Поэтому здесь он пока еще политик, который начитался каких-то быстреньких справок и считает, что он во всем этом понимает. Но идея Трампа нас касается. Он сказал: «Если мы с Россией вместе будем бороться с терроризмом, то это означает путь к снятию санкций и к нормальным отношениям». Я думаю, что в этой части Трамп особо не понимает, что такое терроризм, как с ним бороться, а мы можем попытаться разъяснить ему, что мы как раз с терроризмом боремся. Кстати, мы это и делаем, ну, это так… Посмотрите на ситуацию в Сирии. Я думаю, что очень много касается и экономических решений внутри США, потому что Трамп обещает снизить налоги, но при этом нарастить государственные расходы, – тут придется какие-то приоритеты выбирать. При этом Трамп, знаете, говорит иногда и противоположные вещи, поэтому, если ты говоришь «А», а потом «не А», то что-то ты из этого выполнишь, а что-то не выполнишь.

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