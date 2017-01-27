Красноярец изнасиловал 14-летнюю дочь при первой встрече

Красноярск, 27 января. Житель Красноярского края впервые увидел свою 14-летнюю ночь и тут же изнасиловал ее, сообщили в правоохранительных органах региона.

14-летняя дочь без спроса матери отправилась искать своего отца, которого никогда не видела. Девушка хотела наладить отношения. Отца она нашла в селе Каратузском, однако поведение мужчины не совпало с ожиданиями подростка.

40-летний отец, впервые увидев дочь, тут же изнасиловал ее. О том, что произошло, она рассказала инспектору по делам несовершеннолетних. На данный момент следователи Красноярского края устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее педофил был арестован в Вологодской области за домогательства к семилетней падчерице.