ЛНР: ВСУ обстреляли поселок под Луганском из гранатометов и минометов

Луганск, 27 января. Военнослужащие украинской армии подвергли обстрелу территорию поселка Донецкий Кировского городского совета. Как сообщает пресс-служба МЧС Луганской народной республики (ЛНР), несколько домостроений получили повреждения.

Как отметили в ведомстве, противник открыл огонь примерно в 8.00. После окончания обстрела на место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники МВД обнаружили воронки от разорвавшихся боеприпасов, выпущенных, предположительно, из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, а также от мины калибра 80 миллиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в ночь с 26 на 27 января обстреляли поселок Калиново и город Первомайск.

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