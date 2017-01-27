Трамп готов снять санкции с России в одностороннем порядке

Вашингтон, 27 января. Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ об отмене санкционных мер против России. Такой информацией располагает сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье.

«Источники сообщили, что в администрации Трампа подготовили приказ о снятии санкций против России», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

В издании Politico также сообщили о документах по отмене санкций, подготовленных Вашингтоном. По данным журналистов, ограничительные меры в отношении Москвы будут отменены в одностороннем порядке.

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