Ленинград и его жажда жизни: город-герой отмечает 73 года свободы от блокады

В Санкт-Петербурге началось празднование годовщины полного освобождения города от фашистской блокады. Корреспондент Федерального агентства новостей начал этот день вместе с первыми лицами города-героя на Пискаревском мемориальном кладбище, одном из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.

На Пискаревке сегодня туманно и сыро. Неизменные гвоздики горят алым цветом на фоне гранитных плит и черных курток. Первые венки к мемориалу от президента России, затем от губернатора, Законодательного собрания, всех родов войск, организаций, простых петербуржцев с записью в паспорте «место рождения: Ленинград».

Ветеранов в толпе все меньше, но они еще есть — стойкие, живучие, не поддающиеся обстоятельствам. Каждый раз, когда говоришь с таким, которому за 90, а он еще в ясном уме, при светлой памяти, суетится и наливает тебе чай, рассказывает свои истории часами, провожает до лифта, машет в окно на прощание — каждый раз хочется задать банальный вопрос: «В чем ваш секрет? Как вы это делаете? Откуда столько жизненных сил, каких нет у молодых?».

Великая Отечественная война кого-то положила в сыру землю, а кого-то закалила прочнее любого металла. 872 страшных дня Ленинград жил в блокаде, не виданной прежде в истории человечества. На Нюрнбергском процессе число погибших оценили сначала в 632 тысячи, но сейчас некоторые подсчеты говорят о полутора миллионах наших соотечественниках, которых потерял город. Из них всего 3% стали жертвами бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода и лютых холодов. Выживших невероятной ценой загородили от немцев бойцы Ленинградского фронта, которые с тех пор в особом почете у всех фронтовиков страны.

На них всех никогда не хватает минуты памяти на Пискаревском мемориале — это тысячи и тысячи известных и пропавших без вести, это отдельные мемориалы, одинокие могилки в лесах под березами и огромные братские могилы на всех.

В 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады город благодарит своих защитников за неистребимую жажду жизни, которая помогла людям пройти сквозь тот ад, о котором мы, даже собрав все книги, рассказы и фильмы, имеем очень смутное представление.

В честь второго рождения Ленинграда в 20 часов на Марсовом поле прогремит салют-реконструкция, такой же, каким праздновали жизнь и снятие блокады ленинградцы 27 января 1944 года. О других праздничных мероприятиях будут весь день рассказывать корреспонденты Федерального агентства новостей.