ИГИЛ вновь попыталось перерезать трассу из Алеппо

Алеппо, 27 января. Боевики «Исламского государства» вновь предприняли попытку перерезать трассу, соединяющую Алеппо с центральными районами страны.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) провели перед атакой артподготовку, после чего перешли в наступление сразу по нескольким направлениям. Правительственные войска ответили ракетным огнем, затем на участки возможного прорыва были перекинуты силы «Хезболлы» и сирийского спецназа «Тигр». Сирийские военные отбросили боевиков от трассы, по пути зачистив от террористов два поселения. Движение на трассе прервалось всего на 20-30 минут, многие водители этого даже не заметили.