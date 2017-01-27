Соцсети гадают, где найти назвавших приемлемый размер пенсий россиян

Москва, 27 января. Большинство наших сограждан (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей, еще почти треть россиян заявили, что на старости лет не ждут, что станут получать больше 15–20 тыс. рублей.

Опрос провели специалисты Российского государственного социального университета (РГСУ), сообщила в пятницу газета «Известия». Новость рассорила пользователей соцсетей. Большинство участников обсуждения поразились, кто мог назвать пенсию в пять тыс. рублей нормальной.

«Где эти люди? Хотелось бы увидеть таких россиян», — такой вопрос чаще всего задавали комментаторы. При этом ответ на него в Рунете нашли довольно: довольных столь мизерной суммой, по их мнению стоит искать на кладбище. «Сходите на любое кладбище ,там их полно», — убеждены они.