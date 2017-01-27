Донбасс: ЛНР сообщила о последствиях обстрела ВСУ Первомайска и Калиново

Луганск, 27 января. Военнослужащие Вооруженных сил Украины в ночь с 26 на 27 января обстреляли поселок Калиново и город Первомайск. По данным Луганского информационного центра, повреждения получили линии электропередачи, газопровод и несколько частных домов.

Согласно приведенной информации, в настоящее время в Первомайске и Калиново работают ремонтные бригады, устраняются последствия обстрела. Для документального оформления последствий обстрела на место выехали специалисты отдела по восстановлению инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские военные более трех часов обстреливали жилые кварталы населенного пункта Саханка Новоазовского района на юге Донецкой народной республики.