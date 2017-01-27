Невеста Тимати выложила в Сеть пикантные снимки отдыха в Коста-Рике

Москва, 27 января. Невеста российского рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила в Сеть пикантные фотографии со своего дня рождения, который она провела в Коста-Рике.

Российская модель и подруга рэпера Тимами, он же «Блэкстар», Анастасия Решетова отметила своей 21 день рождения на берегу Карибского моря. Интересные снимки для своих фанатов модель выложила в Сеть. Очередной день рождения прошел на теплых песках Коста-Рики, с бутылкой шампанского Laurent Perrier, дочкой и Тимати.