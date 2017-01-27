Созданный учеными гибрид свиньи и человека шокировал мир

Вашингтон, 27 января. Ученые впервые скрестили человека и свинью. Правда, удивительный гибрид им пришлось уничтожить по этическим соображениям.

Американские, испанские и японские ученые объединились для выращивания эмбриона свиньи с человеческими клетками. После внедрения в эмбрион одного из трех типов человеческих стволовых клеток специалисты следили за его развитием в свиноматке.

Гибридам позволили развиваться в утробе не более четырех недель, за это время у них появились клетки, предшествующие тканям человеческого сердца, печени и др. Однако ученые признали, что у их исследования могли быть и более впечатляющие результаты, поскольку из 2 тыс. эмбрионов только 186 просуществовали несколько недель.