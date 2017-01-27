Шувалов рассказал, когда Путин посетит Таджикистан

Душанбе, 27 января. Президент России Владимир Путин может посетить Таджикистан «в ближайшие недели», заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«Мы должны тщательно подготовиться к визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в Таджикистан, который состоится в ближайшие недели», — заявил Шувалов на расширенном заседании таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Российская сторона надеется, что визит будет результативным. В узком формате заседания речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества стран в области энергетики, транспорта и других отраслях.

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что усиление взаимодействия с Россией соответствует последовательным задачам по дальнейшему развитию республики.

Ранее, как сообщает «URA.RU», в Кремле заявили, что телефонные переговоры Путина и Трампа состоятся 28 января.