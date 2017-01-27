Меркель и Трамп могут созвониться, чтобы узнать итоги разговора с Путиным

Москва, 27 января. Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель проведут 28 января телефонные переговоры. Ожидается, что они обменяются мнениями о ситуации в России и на Украине, сообщило агенство Reuters.

Собеседник агентства заявил, что стороны обсудят, в частности, выстраивание отношений с Россией. При этом он не уточнил, будут ли Трамп и Меркель говорить о снятии антироссийских санкций.

Добавим, что в этот же день могут пройти переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Информацию о возможной дате переговоров уже подтвердил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

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