Лавров передал оппозиции Сирии проект конституции

Москва, 27 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал представителям сирийской оппозиции на встрече в Москве проект конституции САР, заявил журналистам представитель московской группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

«Мы получили от Лаврова российские предложения по сирийской конституции» , — констатировал Джамиль.

Ранее он сообщал, что представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции не приехали на встречу с главой внешнеполитического ведомства России в Москве.

На прошедших переговорах в Астане представители Москвы передали сирийской оппозиции предложения по конституции Сирии. Таким образом, обращал внимание Лавров, российская сторона открыла дискуссию по содержанию основного закона САР.