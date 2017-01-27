Появились фото жуткого ДТП под Пермью с четырьмя погибшими

Пермь, 27 января. На трассе под Пермью столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Причиной аварии стал выезд иномарки Nissan на встречную полосу.

Накануне на подъезде к Перми от федеральной трассы М-7 «Волга» водитель легковушки выехал на встречную полосу и не избежал столкновения с большегрузом Skania. Смертельные травмы получили водитель Nissan и двое пассажиров. Еще одну пассажирку госпитализировали в больницу, где она и скончалась. Очевидцы аварии сообщили «URA.RU», что на проезжей части на участке аварии отсутствовали наледь и снежная каша, поэтому погодные условия вряд ли можно считать сопутствующей причиной ДТП.