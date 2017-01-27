Госдума одобрила закон об электронной очереди для пересечения границы на авто

Москва, 27 января. Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий создать в РФ электронные очереди для пересечения границы автотранспортом.

Одобренный Госдумой законопроект предусматривает возможность обеспечения эффективной работы пунктов пропуска автотранспорта через государственную границу. Инициатива позволит повысить пропускную способность границы, облегчит процедуру для автомобилистов и их пассажиров. Кроме того, в проекте закона прописана возможность создания и внедрения новых требований к обустройству дорог и подъездов в пунктах пропуска необходимой инфраструктурой.







