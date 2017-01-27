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Общество
Госдума одобрила закон об электронной очереди для пересечения границы на авто

Госдума одобрила закон об электронной очереди для пересечения границы на авто

17:54  27 Января 2017
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Госдума одобрила закон о создании электронной очереди для пересечения границы

Москва, 27 января. Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий создать в РФ электронные очереди для пересечения границы автотранспортом.

Одобренный Госдумой законопроект предусматривает возможность обеспечения эффективной работы пунктов пропуска автотранспорта через государственную границу. Инициатива позволит повысить пропускную способность границы, облегчит процедуру для автомобилистов и их пассажиров. Кроме того, в проекте закона прописана возможность создания и внедрения новых требований к обустройству дорог и подъездов в пунктах пропуска необходимой инфраструктурой.




 

Ирина Селезнева
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