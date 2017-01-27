Жан Рено вернулся к российскому зрителю в образе бывалого авантюриста

Москва, 27 января. В российский прокат выходит комедия с Жаном Рено «Семейное ограбление» о семье мошенников, задумавших стащить скрипку Страдивари.

У двух совершенно разных девушек, оказывается, был общий отец, который завещал им в Куршавеле. Новость сообщает им адвокат. Но на месте выясняется, что речь идет, скорее, о дачном сарае, а отец, бывалый авантюрист, роль которого исполняет Жан Рено, жив-здоров и просит дочерей провернуть последнее дело в карьере, сообщает газета «Известия». Суть мошенничества в краже скрипки Страдивари за 15 миллионов долларов.

«Семейное ограбление» обещает зрителю незатейливое авантюрное приключение на французском горнолыжном курорте. Рено, несмотря на почтенный возраст, не стесняется валять дурака и великолепно играет. Но в центре фильма все же дочери, роли исполняют молодые французские актрисы Камиль Шаму и Рем Кериси.

В фильме много хорошего юмора, а сюжет не даст заскучать. Фильм очень легкий, в нем обычные вещи передаются с заразительной иронией.

Ранее Газета.Ru сообщила, что Рено занял девятое место в списке самых знаменитых людей Франции.