Сенатор Косачев: Сирийская оппозиция откладывает встречу в Женеве, ожидая новых уступок

Межсирийские переговоры в Женеве перенесены на конец февраля. Изначально планировалось, что враждующие стороны гражданской войны в Сирии сядут за стол переговоров 8 февраля. Об этом сегодня во время встречи с делегацией сирийской умеренной оппозиции сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, что если основными вдохновителями казахстанского формата межсирийских переговоров являются Турция, Иран и Россия, то женевские встречи проходят под эгидой ООН. Сергей Лавров считает, что прошедшая 23–24 января встреча в Астане «уже послужила стимулом для ООН немножко активизировать свои действия».

В любом случае, многие представители российского экспертного сообщества и политики весьма скептически относятся к женевскому формату. Владимир Жириновский, депутат Государственной думы РФ, к примеру, считает, что в Женеве больше медийной шумихи, чем самих переговоров. «Встречу в Астане можно считать успешной, если сравнивать ее с женевскими переговорами. В Швейцарии дискуссия была слишком политизированной. В ней участвовало много лишних посредников, поэтому реальным компромиссом там и не пахло», — приводит его слова газета «Известия».

Как бы там ни было, перенос встречи в Женеве так скоро после завершения первого раунда переговоров в Астане выглядит странно. Что это означает для всего процесса мирного урегулирования в Сирии? Хороший это знак или плохой? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Константину Косачеву, председателю комитета Совета Федерации РФ по международным делам.

«С моей точки зрения, это не хороший сигнал и не плохой. Тем не менее это признак того, что идет содержательная работа, и никто не пытается очередной этап этой работы подогнать к определенной дате. Содержание переговорного процесса, естественно, важнее формы. А под содержанием в данном случае я понимаю по возможности наиболее полную представленность на этих консультациях и переговорах всех тех, кто заинтересован в сирийской проблематике. Насколько я понимаю, все еще есть проблемы, связанные с участием в консультациях так называемой вооруженной оппозиции. В ее рядах достаточно много группировок, между ними нет единства по поводу того, кто кого должен представлять, и какую позицию следует занять за столом переговоров. Этим людям реально нужно время для того, чтобы выработать свою позицию. Быть может, перенос встречи в Женеве и вызван тем, что оппозиционеры сознательно затягивают процесс, надеясь добиться каких-то встречных предложений и уступок. Впрочем, я не буду утверждать это наверняка», — приводит свою точку зрения сенатор.

В любом случае, перенос переговоров в Женеве с начала февраля на конец месяца — не повод для драматизации. «Не следует делать какие-то скоропалительные выводы. Главное сейчас обеспечить результативность переговоров по Сирии, дабы они на самом деле привели к продолжительному перемирию, началу политического процесса и консолидации всех антитеррористических сил против сил террористических. Здесь дата имеет второстепенное значение пот отношению к той работе, которая всегда предшествует проведению переговоров», — подводит итог Константин Косачев.