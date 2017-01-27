Путин учредил новую должность в Госдуме

Москва, 27 января. В Государственной думе России введена должность советника глав думских фракций. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Российской Федерации Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Такие изменения внесены в раздел 3 реестра должностей федеральной государственной гражданской службы. Решение было принято после встречи российского лидера с главами думских фракций.

В 2016 году спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в Думе появятся советники руководителей фракций.

Напомним, накануне Путин дал поручение российскому правительству уделять особое внимание повышению энергоэффективности экономики.