Путин учредил новую должность в Госдуме
Москва, 27 января. В Государственной думе России введена должность советника глав думских фракций. Соответствующий указ подписал в пятницу президент Российской Федерации Владимир Путин. С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.
Такие изменения внесены в раздел 3 реестра должностей федеральной государственной гражданской службы. Решение было принято после встречи российского лидера с главами думских фракций.
В 2016 году спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в Думе появятся советники руководителей фракций.
Напомним, накануне Путин дал поручение российскому правительству уделять особое внимание повышению энергоэффективности экономики.
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