ИГ потеряло 15 боевиков при ударах ВКС РФ в районе Дейр-эз-Зора

Дейр эз-Зор, 27 января. Количество уничтоженных авиаударами ВКС РФ террористов ИГ в районе Дейр эз-Зора увеличилось до 15 человек.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что российские летчики успешно ликвидировали 15 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) при боевых действиях, которые сейчас идут в районе Дейр эз-Зора. Так же ранее стало известно, что правительственные войска Сирии ведут активное наступление в районе кладбища. Сирийским военным удалось захватить несколько ключевых высот, которые являются стратегически важными позициями, позволяющими обстреливать огневые точки террористов. Боевики не теряют надежды отбить свои позиции и готовятся к контратакам.

Ранее RT на русском сообщило, что курдская партия представит Лаврову свой проект сирийской конституции.