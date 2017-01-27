Космический бред Пентагона: зачем США распускают сплетни о лазерах из России

Москва, 27 января. Генерал ВВС США Джон Хайтен обвинил Россию в разработке оружия против спутников космическом пространстве, в том числе лазеров. В связи с этим он призвал Штаты готовится к войне и быть готовыми сдерживать «плохое поведение в космосе».

Антироссийская космическая угроза, о которой заявил Хайтен, удивила военных экспертов, ведь признанным лидером в разработке технологий по уничтожению спутников на околоземной орбите является Китай, и Вашингтону об этом отлично известно. Политолог Александр Асафов считает, что американский генерал специально «перепутал» Россию с КНР.

Он отметил, что США очень далеки от успехов КНР, при этом Хайтен в своей речи руководствовался другими мотивами: ему было важно связать Россию с космосом на фоне последних новостей, связанных с этой тематикой».

При этом, по словам Асафова, Пентагон паникует и на фоне отзыва двигателей ракет-носителей «Протон-М» для доработки, что говорит о возвращении Москвы к масштабным космическим проектам. «Для США это прямая угроза и конкуренция – все будущие конфликты мировых держав неизбежно будут связаны с космической сферой, это оружие будущего», — пояснил эксперт в комментариях ФБА «Экономика сегодня». Асафов также особо подчеркнул, что Вашингтон осознает, что проигрывает России в этой сфере и старается не дать фору России, создавая для этого негативный информационный фон.

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков также считает заявления генерала США проявлением информационной войны. «США преследуют цель достижения и удержания господства в космосе. Одни давно занимаются созданием лазерного оружия. Создали достаточно эффективную систему противоспутникового оружия, испытали ее и уже развернули", - рассказал он в беседе с НСН. Именно поэтому, по его мнению, заявления, что Москва создает космическую угрозу, несерьезны. «Они ведут информационную войну, чтобы оправдать очередной виток наращивания своих вооружений», — убежден Сивков.