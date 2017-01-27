Сирия новости 27 января 12.30: Алеппо снова под огнем боевиков, ИГ устроило массовую казнь в Ракке

Сирия, 27 января. Вооруженные формирования в очередной раз обстреляли жилые районы Алеппо, ИГ* массово казнило пленных бойцов «Демократических сил Сирии»**** в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук.

Провинция Дамаск

В квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, продолжаются ожесточенные столкновения между сирийской армией и вооруженными формированиями. Об этом сообщают в соцсетях местные активисты.

Напомним, что на протяжении последних недель правительственные войска наращивают давление на боевиков в квартале с целью освободить от исламистов пригород сирийской столицы.

В Восточной Гуте Дамаска правительственные войска выпустили снаряд по позициям вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Джисрейн.

Стало известно, что сирийская армия предотвратила атаку боевиков ИГ в районе населенного пункта Аль-Мухасса в восточной части гор Аль-Каламон, 5 террористов были ликвидированы. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

К северо-западу от Дамаска в долине Вади Барада сирийская армия нанесла массированные удары по позициям исламистов в районе населенных пунктов Айн аль-Фиджа и Дейр Мукарран. На подступах к этим селениям продолжаются затяжные бои между правительственными войсками, которых поддерживают отряды ливанской «Хезболлы», и вооруженными формированиями, крупнейшее из которых «Джебхат Фатх аш-Шам»***. Сирийские активисты сообщают о потерях с обеих сторон.

Напомним, что большинство населенных пунктов долины вернулось к мирной жизни благодаря соглашению, заключенному между сирийским правительством и командованием группировок вооруженной оппозиции, однако некоторые отряды боевиков отказались сдать оружие и продолжают удерживать ряд селений. Другие группы радикалов укрылись в горных районах, откуда периодически обстреливают долину. Российский центр по примирению враждующих сторон пытается убедить их присоединиться к перемирию.

Напомним, что в удерживаемом боевиками населенном пункте Айн аль-Фиджа располагается станция водоснабжения, на 80% обеспечивающая водой Дамаск. В результате более пяти миллионов жителей сирийской столицы остаются без питьевой воды. Вчера в Дамаске прошла массовая акция протеста, участники которой призвали международное сообщество оказать давление на страны, поддерживающие вооруженные группировки.

Провинция Алеппо

Сирийское информационное агентство САНА опровергло сведения о захвате террористами ИГ города Ханассер в юго-восточной части провинции Алеппо. Сообщается, что проходящая в районе города стратегически важная автомагистраль, связывающая Алеппо с остальными районами Сирии, работает в обычном режиме. Наступление террористов в окрестностях города было остановлено.

Необходимо отметить, что это уже далеко не первый случай, когда командование ИГ прибегает к дезинформации, преувеличивая свои военные успехи.

Жители Алеппо продолжают страдать от периодически возобновляющихся обстрелов со стороны вооруженных формирований. Боевики, занимающие позиции в окрестностях города, выпустили снаряд по кварталу Аль-Хамадания. Один человек погиб, десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека».

В ответ правительственные войска открыли огонь по позициям вооруженных формирований к югу от города.

Также поступила информация, что вчера в квартале Ас-Суккири в Алеппо на мине подорвался мирный житель.

В восточной части провинции силы сирийской армии под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана продолжают наступление на позиции ИГ с целью освободить от террористов город Аль-Баб.

Со вчерашнего вечера правительственные войска вернули себе контроль над населенным пунктов Аль-Мадиуна и окружающими его полями, а также над комплексом университета Аль-Маамун. Об этом сообщают сирийские СМИ.

«Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» утверждает, что в результате вчерашнего обстрела турецкими войсками подконтрольных ИГ районов в окрестностях города Аль-Баб и населенного пункта Тадиф погибло 10 мирных жителей, в том числе женщина и ребенок. По данным центра, с 13 ноября - момента начала Анкарой операции в районе города Аль-Баб - в результате обстрела турецких войск погибло 303 мирных жителя, в том числе 61 подросток и 36 детей.

На западе провинции ситуация обострилась по причине вооруженной конфронтации между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» с одной стороны и «Ахрар аш-Шам» и союзных ей формирований с другой. Местные активисты сообщают, что отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» потребовали от боевиков других группировок, находящихся в районе, освободить все штабы.

Также поступили данные, что жертвой вчерашнего обстрела боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» демонстрации жителей селения Аль-Халазун, протестующих против присутствия исламистов в населенном пункте, стала девочка-подросток.

Провинция Хомс

Военные действия постепенно перекинулись на север провинции Хомс. ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формирований в районе населенных пунктов Сунейсиль, Джавалик, Аль-Халмуз и Аль-Махатта. Об этом сообщают в соцсетях местные активисты.

На направлении Аль-Махатты и Аль-Сунейсиля идут бои между правительственными войсками и исламистами.

В восточной части провинции сирийская армия продолжает наступление на позиции ИГ в районе Пальмиры с целью освободить древний город от террористов. Ожесточенные бои идут в районе военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4). Активисты сообщают, что боевики группировки, в свою очередь, обстреляли подконтрольные правительству населенные пункты Джубб аль-Джаррах и Аль-Масудия. Данных по пострадавших пока не поступало.

Напомним, что вчера сирийская армия сумела существенно укрепить свои позиции в районе Пальмиры, на 15 км продвинувшись вглубь района Биар Аль-Фаваира юго-восточнее военного аэродрома.

Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре наступило временное затишье. Бои между сирийской армией и проводящими крупнейшее за последний год наступление террористами ИГ прекратились на несколько часов.

Местные СМИ сообщают, что в результате удара ВВС Сирии в окрестностях города был уничтожен террорист группировки.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа отряды «Сирийской свободной армии» (ССА)**, поддерживаемого Турцией вооруженного сирийского формирования, ведут наступление на позиции ИГ. Бои идут в окрестностях селения Абу Хаджар.

Необходимо напомнить, что отряды ССА при поддержке турецких войск также участвуют в операции «Щит Евфрата», направленной на освобождение северных районов Сирии от террористических группировок.

Провинция Идлиб

Обстановка в провинции Идлиб остается крайне напряженной по причине периодически возобновляющихся столкновений между боевиками группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» с одной стороны и «Ахрар аш-Шам» и союзных ей формирований с другой.

В районе населенных пунктов Ихсам и Ад-Дана в горах Джабаль аз-Завия на севере провинции продолжаются ожесточенные бои между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Сукур аш-Шам» (одним из шести формирований, объявивших вчера о своем присоединении к «Ахрар аш-Шам»). Были выведены из строя несколько единиц техники с обеих сторон, сообщают местные активисты.

Напомним, что вчера вечером командование «Ахрар аш-Шам» обвинило «Джебхат Фатх аш-Шам» в нарушении договоренности о прекращении огня в Идлибе, что в свете предыдущих заявлений группировки можно считать началом полномасштабной войны между исламистами в провинции.

Провинция Ракка

В западной части провинции один из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) был убит в ходе боев с ИГ.

Местные СМИ сообщают также, что террористы в городе Ат-Табака, на направлении которого идут наиболее ожесточенные бои, массово казнили бойцов SDF, попавших в плен в ходе боев за располагающуюся в окрестностях населенного пункта евфратскую плотину.

Также поступили сообщения, что жертвами операций ВВС международной коалиции в очередной раз стали гражданские лица: в районе нефтеперегонного завода в населенном пункте Ханида в результате авиаудара были убиты три мирных жителя.

ИГ между тем всеми силами старается остановить наступление, которое отряды SDF ведут в провинции при поддержке ВВС коалиции в рамках операции «Гнев Евфрата». Местные активисты сообщают, что террористы группировки заставили хозяев магазинов, располагающихся на крупнейших улицах Ракки, соорудить напротив их заведений баррикады высотой 1.5 метра из мешков с песком, готовясь к уличным боям с курдскими бойцами.

Провинция Хама

Пять военнослужащих сирийской армии погибли в результате взрыва мины на дороге к югу от населенного пункта Ас-Саан в северо-восточной части провинции Хама. Также был уничтожен автомобиль, перевозящий оружие и боеприпасы. Об этом сообщили местные активисты.

Провинция Ас-Сувейда

Военнослужащие сирийской армии обстреляли колонну террористов ИГ в районе населенного пункта Ар-Рашида в северо-восточной части провинции Ас-Сувейда. Несколько автомобилей боевиков были выведены из строя, местные СМИ также сообщают о ликвидации нескольких террористов.

Провинция Аль-Хасака

На северо-востоке провинции Аль-Хасака самолеты, принадлежность которых не была установлена, нанесли удары по окрестностям населенного пункта Аль-Кахтания. Об этом сообщают курдские СМИ. Дополнительных подробностей на настоящий момент не поступало.

Ирак

Один военнослужащий иракской армии погиб, транспортное средство правительственных войск было уничтожено в результате атаки террористов ИГ в населенном пункте Шерхан к северу от Мосула. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, однако официального подтверждения данной информации до сих пор не поступало.

ВВС международной коалиции нанесли удары по территории удерживаемого боевиками ИГ международного аэропорта Мосула. Десятки террористов были уничтожены. Об этом сообщил Анатолийскому информационному агентству полковник иракской армии Изз ад-Дин аль-Андалуси.