Отдохнувшая на Гоа россиянка умерла от малярии

Ульяновск, 27 января. Жительница Ульяновской области скончалась в местном госпитале после возвращения с Гоа, где она заразилась малярией, заявил глава регионального Минздрава Павел Дегрярь.

Россиянка, побывавшая ранее на Гоа, заразилась малярией. По возвращению на родину она прошла курс терапии, однако, инфекционная болезнь дала осложнения на внутренние органы. Туристка скончалась в реанимации от полиорганной недостаточности. По словам главы Минздрава региона, в области уже проведены все противоэпидемилогические мероприятия — населению ничто не угрожает.