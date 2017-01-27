ВКС РФ и ВВС Турции в Алеппо атаковали боевиков ИГИЛ

Алеппо, 27 января. ВКС РФ и военная авиация Турции нанесли серию ударов по позициям террористов в провинции Алеппо.

Авиаудары по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были нанесены около населенного пункта Эль-Баб. Совместные боевые вылеты совершили российские фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, а также турецкие истребители F-16 и F-4. Военным летчикам удалось уничтожить три узла связи и пункта управления, а также несколько огневых позиций террористов. На начальной стадии операции был произведен обмен разведданными между российской базой в Хмеймим и турецким центром управления ВВС. Для подтверждения разведывательной информации применялись беспилотные летательные аппараты.