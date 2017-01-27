Эксперты рассказали, как обезопасить данные от кибермошенников

Москва, 27 января. Эксперты рассказали, как пользователи Сети могут защитить свои данные от кибермошенников.

Руководитель направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов обратил внимание, что появляются новые виды мошенничества в Интернете. Он подчеркнул, что жертвами кибермошенников могут стать и клиенты банков, и владельцы личных кабинетов платежных сервисов.

«Интересно, что на момент установки расширение может и не иметь вредоносных функций, — цитирует его газета «Известия». — Оно может исправно работать до поры до времени, а потом с очередным обновлением начинает атаковать клиентов».

Эксперты озвучили простые правила, которые помогут обезопасить данные. Стоит пользоваться только легальными действительно необходимыми расширениями, скачанными из официального магазина расширений браузера. Кроме того, необходимо отслеживать список установленных расширений: там могут оказаться «левые» вещи.

Ранее сообщалось, что ежемесячно жертвами кибермошенников становятся 1,24 граждан РФ.