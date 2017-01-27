МИД РФ прокомментировал задержание корреспондента RT в Вашингтоне

Москва, 27 января. МИД России рассчитывает на тщательное расследование по делу задержанного в Вашингтоне журналиста телеканала RT America Александра Рубинштейна. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает корреспондент ФАН.

«Корреспондент выполнял свои профессиональные обязанности, имел удостоверение представителя прессы. В аналогичной ситуации оказались еще пять журналистов. Пока он находится на свободе, 16 февраля слушание по делу. На защиту российского журналиста выступили представители медийного сообщества», — заявила спикер МИД.

Дипломат добавила, что российская сторона рассчитывает на тщательное расследование этого инцидента.

Как сообщает НСН, корреспондент RT был задержан полицией при освещении протестов в Вашингтоне во время инаугурации президента США Дональда Трампа.