Загадочная смерть спавшего рядом с матерью грудничка расследуется под Саратовом

Вольск, 27 января. В городе Вольск Саратовской области расследуется гибель младенца. По данным следствия, тело ребенка было обнаружено матерью, уснувшей рядом с сыном во время кормления.

Предварительно установлено, что накануне ночью жительница квартиры дома на улице Ярославская уснула на диване рядом с младенцем, которого она кормила грудью. Проснувшись утром, она обнаружила сына мертвым.

«Отметим, что до получения предварительных результатов исследования преждевременно делать выводы о характере смерти ребенка, более того, о насильственном способе ее наступления», — уточнили в ведомстве.